На "Уроке цифры" тюменские школьники узнали о квантовых вычислениях и медицине будущего

В тюменском лицее № 93 прошел "Урок цифры" по теме "Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего".

➡Эксперты корпорации "Росатом" познакомили школьников с квантовыми вычислениями и технологиями, применяемыми в России и в мире. В современном мире количество информации растет лавинообразно, поэтому требуются новые технологии для обработки больших объемов данных и сложных вычислений.

Герман Пальчиков, эксперт отдела общего образования СП "Квант", рассказал ребятам о том, что квантовые компьютеры, работающие на основе законов квантовой физики, способны выполнять не только традиционные вычисления, но и решать задачи, которые для классических компьютеров остаются непосильными из-за их сложности.

Марина Смирнова, ведущий специалист отдела образовательных разработок СП "Квант", на доступных примерах объяснила как с помощью квантовых вычислений ускоряются исследования в химии, биологии, медицине, квантовой криптографии и других направлениях. Рассказала о возможностях будущего, где квантовые вычисления будут применятся повсеместно.

В завершение мероприятия ребята поучаствовали в онлайн-викторине, отвечая на 10 каверзных вопросов экспертов. Например, нужно было быстрее всех вспомнить кто является автором мысленного эксперимента "Кот Шредингера". Для усиления духа соревнования таблица лидеров была доступна в онлайн-режиме для каждого. Участники, ответившие правильно на большее количество вопросов, получили ценные призы.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: