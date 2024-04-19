Ребята из Центра робототехники и АСУ стали призерами фестиваля "РобоФинист"

Ученики тюменского Центра робототехники и АСУ заняли призовые места на региональном этапе фестиваля "РобоФинист". 17 апреля ученики Центра робототехники и АСУ стали призерами регионального этапа Ежегодного Международного фестиваля робототехники "РобоФинист".

Ребята участвовали в соревнованиях по робосумо. В таком виде соревнований нужно первым вытолкнуть соперника за пределы поля. В тюменском Центре робототехники и АСУ эксперты помогли конкурсантам напечатать прочные корпуса для роботов и настроить датчики.

Все усилия увенчались успехом, ребята заняли призовые места в двух номинациях.

Номинация "Робосумо 10х10": 1 место - Потехин Алексей, 2 место - Савинцев Глеб и Рачев Павел.

Номинация "Робосумо 5х5": 1 место - Милов Андрей и Мусатов Дмитрий. 2 место - Бурлаков Дмитрий и Сергеев Дмитрий. 3 место - Новиков Кирилл и Гитматдинов Тимур.

Следующий этап для ребят — поездка в составе тюменской сборной в Санкт-Петербург для участия в международном этапе фестиваля.

⚙На финале фестиваля участники получат уникальную возможность оценить и повысить свой профессиональный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах, пообщаться со сверстниками из разных стран и завоевать международное звание чемпионов!

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: