Минобороны в два раза увеличило призыв тюменцев в Президентский полк

13:00 19 апреля 2024
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Минобороны РФ увеличило количество призывников из Тюменской области, которые будут служить в Президентском полку. Молодые люди зарекомендовали себя с наилучшей стороны, поэтому командование Президентского полка приняло решение увеличить количество призывников из региона в эту воинскую часть с 10 до 20 человек, сообщил Военный комиссар Тюменской области полковник Сергей Чирков.

"Это наиболее мотивированные ребята, которые годны по состоянию здоровья. Они будут представлять Тюменскую область на различных парадах, торжествах", - сообщил Чирков.

Во время весенней кампании в Тюменской области необходимо призвать на военную службу 1 800 человек.

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