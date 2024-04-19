Минобороны в два раза увеличило призыв тюменцев в Президентский полк

Минобороны РФ увеличило количество призывников из Тюменской области, которые будут служить в Президентском полку. Молодые люди зарекомендовали себя с наилучшей стороны, поэтому командование Президентского полка приняло решение увеличить количество призывников из региона в эту воинскую часть с 10 до 20 человек, сообщил Военный комиссар Тюменской области полковник Сергей Чирков.

"Это наиболее мотивированные ребята, которые годны по состоянию здоровья. Они будут представлять Тюменскую область на различных парадах, торжествах", - сообщил Чирков.

Во время весенней кампании в Тюменской области необходимо призвать на военную службу 1 800 человек.