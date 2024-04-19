В "Ступени" на реабилитацию отправили еще около 50 подростков

Фото - ресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

Более 50 несовершеннолетних из группы риска заехали на очередную смену реабилитационного проекта "Ступени" в Областной центр профилактики и реабилитации. Навсегда забыть, что такое вредные привычки, молодым людям помогут уникальные психолого-педагогические разработки тюменских специалистов, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

за три месяца ребята смогут под контролем мудрых наставников восстановить физическое и психическое здоровье, а также, осознав ранее допущенные ошибки, совершить настоящую победу над собой.

Программа предусматривает мероприятия воспитательной, профилактической, спортивно-оздоровительной, трудотерапевтической направленности. С юными участниками проекта "Ступени" работают медики, психологи, социальные педагоги, спортинструкторы, культорганизаторы и другие специалисты.

Альтернативу вредным привычкам на своем примере им продемонстрируют многочисленные гости. Например, в ходе прошлой смены проект "Ступени" посещали известные спортсмены, представители сфер культуры и искусства, науки и техники, общественники и инструкторы патриотических молодежных клубов, сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие, казаки, специалисты библиотечных сетей, профориентологи, культорганизаторы и аниматоры, волонтеры разных отраслей и общественных движений.

Как подчеркнул директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев, юным участникам проекта "Ступени" всегда полезно перенять позитивную энергетику людей, которые "заряжены" правильной и полезной жизненной идеологией. Более того, проявив интерес к чему-то новому, подростки по итогам смены найдут надежных наставников, которые будут для них ориентиром в дальнейшей жизни.

Напомним, Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику наркомании и алкоголизма, но и прочих асоциальных явлений в обществе.