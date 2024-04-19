В Тюмени пройдет битва роботов

25 апреля в тюменском фиджитал-центре пройдут робототехнические соревнования "Битва роботов" и "Следование по линии". заявки на участие принимают до 24 апреля.

"Битва роботов" — это формат соревнований, где каждый участник должен вытолкнуть робота соперника за пределы октагона или обездвижить его.

Участники должны собрать боевого робота без разрушающих элементов весом до 4 кг включительно. В этом году на полигоне будут добавлены препятствия: подъемная платформа и открывающиеся люки. Участвовать в соревновании могут школьники от 10 до 17 лет.

Второй формат соревнований — "Следование по линии". Здесь нужно быстрее противника проехать весь путь по специальной черной линии. В категории Start можно представлять роботов на платформе Lego участникам до 15 лет. В категории Open можно участвовать школьникам до 17 лет с роботом на любой платформе. Узнать больше подробностей и зарегистрироваться на любое из предложенных соревнований можно здесь.

Робототехнические соревнования Центра робототехники и АСУ способствуют развитию кадрового ИТ-потенциала Тюменской области. Такие турниры развивают креативность детей и расширяют их познания в ИТ-сфере.