Тобольский Дом детства победил на всероссийском театральном конкурсе

Детский театр Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Дом детства" признан лучшим на Всероссийском конкурсе среди творческих коллективов детских домов и интернатов из регионов Российской Федерации по направлению "Театральное искусство".

Организатор конкурса - некоммерческая организация Фонд поддержки детского творчества "Театр и дети" совместно с ГБУК г. Москвы "Детский музыкальный театр юного актера", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Театр Дома детства называется "Атмосфера", руководит им педагог дополнительного образования, актёр Тобольского драмтеатра Иван Ручнев. В спектаклях участвуют 19 детей от 10 до 16 лет. На суд жюри юные актеры представили японскую народную сказку "Незадачливый ротозей". По сюжету сказки главный персонаж Тхунтхуния, поскитавшись по свету и набравшись жизненного опыта, возвратился домой и превратился из незадачливого ротозея в мастера на все руки.

В планах детского театра "Атмосфера" - премьера нового спектакля "Северные сказки", которая состоится 25 апреля. Сценарист и режиссер — Иван Ручнев.