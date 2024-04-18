"Бабушки особого назначения" изучают права потребителя

Совершая долгожданную покупку, каждый гражданин хочет получить качественную продукцию. Но бывают случаи, когда товар не отвечает заявленным характеристикам или просто не подходит потребителю. Как по закону вернуть приобретенное продавцу с возвратом денежных средств? Волонтеры проекта "Бабушки особого назначения" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" подробно разобрали данные вопросы. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

15 апреля на базе постоянных партнеров Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) состоялась познавательная встреча с департаментом потребительского рынка администрации города Тюмени. Лекция стала завершающим этапом мартовской тематической викторины. Специалисты совместно с тюменцам 55+ обсудили совершенные ими ошибки прошедшего тестирования и ответили на каждый из 18 вопросов согласно статьям Закона РФ "О защите прав потребителей". Мероприятие завершилось вручением дипломов всем участниками события, которые прошли специальный интеллектуальный конкурс.

"Я считаю, изучать такие темы полезно в любом возрасте. Чтобы постоять за себя, нужно знать свои права. И наша задача как волонтеров - распространить полученные материалы среди своих близких, ровесников, а также поделиться опытом с подрастающим поколением. Быть грамотным покупателем и сохранить свои деньги очень важно!" - рассказала тим-лидер проекта "Бабушки особого назначения" Масхуда Давлетшина.

Напомним, проект "Бабушки особого назначения" является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области. Благодаря инициативе "серебряные" старшие обучились по 12 основным направлениям – это безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона и экологическая безопасность и другим.

После познавательных курсов активисты 55+ научились избегать угрожающие ситуаций на улице и дома, защищаться от телефонных мошенников, распознавать лжесотрудников социальных служб. Полученные знания представители старшего поколения применяют на практике в собственной повседневной жизни, а также проявляют добровольческую активность в просвещении сверстников.