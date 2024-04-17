Ялуторовск, Ялуторовский, Абатский, Викуловский районы переводят школы на удаленку

Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение

В связи с неблагоприятной паводковой ситуацией для школьников данных муниципалитетов по месту их пребывания созданы необходимые условия для обучения. С родителями проводится необходимая информационно-разъяснительная работа. Школьные коллективы готовы к реализации образовательных программ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.