Ялуторовск, Ялуторовский, Абатский, Викуловский районы переводят школы на удаленку

Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение
В связи с неблагоприятной паводковой ситуацией для школьников данных муниципалитетов по месту их пребывания созданы необходимые условия для обучения. С родителями проводится необходимая информационно-разъяснительная работа. Школьные коллективы готовы к реализации образовательных программ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
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