Глава Тобольска сообщил о стабильном снижении преступности в городе

Плановое заседание антитеррористической комиссии в связи с подготовкой к майским праздникам провели в администрации Тобольска, резюмируя его глава города Максим Афанасьев отметил, что уровень преступлений стабильно снижается.

"Криминальная обстановка в Тобольске контролируемая, уровень преступлений стабильно снижается. Силы и средства МО МВД России "Тобольский" к проведению майских праздников готовы. Как и 8 ОФПС, и Росгвардия", - заявил Афанасьев.

Особе внимание глава предложил обратить на учреждения, имеющие в реестре собственности неиспользуемые объекты. "Необходимо принимать своевременные меры по ограничению доступа в такие здания, чтобы потом не позориться информационными сообщениями о том, что все разносится на глазах, плюс еще и дети там непонятно чем занимаются. Есть перечень необходимых профилактических и ограничительных мер, и не надо на них экономить", - подчеркнул Афанасьев.