Тюменская школьница стала призером Европейской математической олимпиады

13:09 17 апреля 2024
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Российские школьницы завоевали четыре медали на Европейской математической олимпиаде для девушек в Грузии: 1 золотую, 2 серебряные,1 бронзовую. Учащиеся проходили конкурсные испытания дистанционно в Гимназии им. Е.М. Примакова в Московской области.

Серебряную медаль получила ученица Физико-математической школы Елизавета Винокурова, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

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