Более 8 тысяч семей-юбиляров в Тюменской области получили от региона подарочные выплаты

Более 8 тысяч семейных пар Тюменской области получили выплату к юбилею супружеской жизни, которая введена по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора в марте 2022 года.

Сумма выплат за два года превысила 180 млн рублей.

Выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат - 50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию супружеской жизни. Cупруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее 5 лет подряд.

Обратиться за единовременной выплатой можно не ранее чем за 1 месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после дня юбилея супружеской жизни.

Подать заявление может один из супругов лично либо через своего представителя через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг Тюменской области, за дополнительной консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1.