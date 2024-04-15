Победителей регионального чемпионата "РоботОн-2024" определили в Тюмени

В Детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" состоялся региональный чемпионат по мобильной робототехнике "РоботОн", в котором приняли участие более ста ребят из Тюменского и Казанского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа, а также городов Тюмени и Ялуторовска.

Ребята в возрасте от 7 до 17 лет со своими роботами сражались в семи номинациях, где показали свои знания и навыки в разработке мобильных роботов, робототехнике и программировании.

Хакатон проводился по направлениям RoboCupJunior Rescue Line, интеллектуальное сумо 25х25: образовательные конструкторы, кегельринг для начинающих, кегельринг-макро следование по широкой линии для начинающих и для продолжающих, эстафета.

Первые места в чемпионате по перечисленным направлениям заняли воспитанники ДТ "Кванториум" Тюмени Данил Яруллин, Яков Меньш и Арина Скорова, Иван Захаров, , Святослав Чепурной и Олег Миронов, Дмитрий Щеглов, Артем Шахраев и Камалов, а также ребята из ялуторовского "IT- куба" - Егор Бакатович и Кирилл Чудинов.

Деятельность детского технопарка "Кванториум" реализуется в рамках национального проекта "Образование".