Друзья из Нягани побывали в тюменском "Роднике"

2 апреля реабилитационный центр "Родник" принимал гостей из Нягани в рамках проекта по социальному туризму Департамента соцразвития ХМАО-Югры в прошлом году. Гости пели песни, читали рэп и передали в подарок "Коробку храбрости". Это игры, подарки и игрушки, сделанные своими руками для детей "Родника".

В составе группы молодые инвалиды – участники социального проекта "Мир в подарок" и инклюзивного волонтерского отряда "ПроДобро.ру". Волонтеры — нуждающиеся в помощи дети и подростки с ОВЗ, которые помогают не потерять интерес к жизни тем, кому еще сложнее.

"Наш концерт мы назвали "Мир один для всех". Не важно, какого ты цвета кожи, не важно, кто ты по национальности, не важно, здоров ты или немножечко болен, все впереди! Главное, чтобы мы были вместе, помогали друг другу и получали жизненное удовольствие", — рассказала руководитель волонтерского отряда Евгения Мартина.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).