В тюменском ЦУМе прошел первый фэшн-показ

Тюменские модельеры провели первый совместный фэшн-показ модных коллекций "Шипы и розы". - Наш концептуальный магазин "Смыслы" и Бульвар Бар объединили стилистов, модельеров и дизайнеров на одной площадке и организовали настоящий праздник для тех, кто неравнодушен к моде, - пояснила генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

- Как одна из частей креативной индустрии мода дает возможность самовыражения. Особенно ценно, когда вокруг нее создается сообщество единомышленников, в котором рождаются новые идеи. Привлекать внимание к тюменским дизайнерам нужно, в том числе, и с помощью таких мероприятий. Особенно это важно для начинающих. Фэшн-показ дает необходимый драйв и толчок к созданию новых образов.

Всего в фэшн-показе приняли участие более тридцати тюменских модельеров. - Это был тематический показ, который обозначил самые современные тренды. Надеюсь, многое из того, что было представлено найдет своего покупателя. Ведь помимо всего прочего мы ставим своей целью привить культуру ношения дизайнерской одежды.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.