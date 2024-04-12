Обстановка на федеральных трассах в Тюменской области под контролем Уралуправтодора

Оперативный штаб Управления круглосуточно мониторит паводкоопасные участки трасс. В случае возникновения ЧС на дорогах будет организовано круглосуточное патрулирование и дежурство оперативных групп и техники.

Вероятная зона подтопления — трасса Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск в Абатском районе (км 353-км 362). До 19 апреля здесь проведут отсыпку протяженностью 5 км с одной стороны и 4 км — с другой. Работы начали 10 апреля.

Также планируют привлечь водоналивную дамбу длинной 4км.

Для этой работы создан межведомственный штаб, в который входят сотрудники Уралуправтодора, представители ГУ МЧС, Правительства Тюменской области, подрядной организации АО "ТОДЭП".