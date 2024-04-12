Более 330 мероприятий в честь Дня космонавтики пройдет в Тюменской области

Более 330 событий проходит в регионе. Дети и молодежь узнают об освоении космоса и достижениях науки, совершают виртуальные путешествия по вселенной

В Тюменской филармонии – премьера героической эпопеи "Мы – первые!"

В парке "Россия – Моя история" – выставка "Первые в космосе"

В Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевское – экскурсия "Космос глазами древних"

В Менделеевке – игровая программа "Космическое путешествие", викторина "Гагаринские старты"

В Специальной библиотеке для слепых – показ семейного мультфильма в тифлокинозале "Белка и Стрелка"

День космонавтики празднуют во всех муниципалитетах региона

В Нижнетавдинском районе - программа "Приключения Белки и Стрелки на красной планете"

В Упоровском районе – квест-игра "Под Гагаринской звездой"

В Ярковском районе - игровые программы, квизы, мастер-классы.



