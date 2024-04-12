Более 330 мероприятий в честь Дня космонавтики пройдет в Тюменской области

Более 330 событий проходит в регионе. Дети и молодежь узнают об освоении космоса и достижениях науки, совершают виртуальные путешествия по вселенной
В Тюменской филармонии – премьера героической эпопеи "Мы – первые!"
В парке "Россия – Моя история" – выставка "Первые в космосе"
В Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевское – экскурсия "Космос глазами древних"
В Менделеевке – игровая программа "Космическое путешествие", викторина "Гагаринские старты"
В Специальной библиотеке для слепых – показ семейного мультфильма в тифлокинозале "Белка и Стрелка"
День космонавтики празднуют во всех муниципалитетах региона
В Нижнетавдинском районе - программа "Приключения Белки и Стрелки на красной планете"
В Упоровском районе – квест-игра "Под Гагаринской звездой"
В Ярковском районе - игровые программы, квизы, мастер-классы.
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