Тюменские поисковики рассказали о своей работе двум тысячам школьников

Комплексные просветительские мероприятия для школьников и студентов из 13 муниципальных образований Тюменской области.

Поисковики, входящие в состав Областного поискового центра им. Артура Ольховского, организовали для молодежи региона цикл уроков памяти и интерактивных площадок, среди которых экспозиция артефактов, найденных на местах сражений, передвижная выставка вооружения бойцов Красной армии, урок-дискуссия "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", презентация деятельности поискового движения и занятие по истории песен военных лет.

"Обучающиеся были настолько вдохновлены примером студентов-поисковиков, что предложили создать поисковый отряд на базе нашей школы", – поделился директор Черемшанской средней общеобразовательной школы Николай Болтунов.

Кроме того, представители регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области организовали для учащихся мастер-класс по работе с электронными базами данных Министерства обороны РФ, с помощью которых можно узнать информацию о родственниках, участвовавших в войне, и познакомили ребят с туристическим и поисковым снаряжением, необходимым в экспедициях.

Агитационный пробег реализуется на территории Тюменской области уже более 10 лет. В 2024 году поисковикам региона удалось познакомить со своей деятельностью и ключевыми событиями Великой Отечественной войны более 2 100 человек.