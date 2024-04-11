Поезд Минобороны РФ "Сила в правде" ждут в Тюмени 18 апреля

В составе тематического поезда представлены экспозиции родов войск ВС РФ, департамента культуры Минобороны России, Юнармии и других. На тюменском железнодорожном вокзале он пробудет с 10:30 до 17:30.

В тематическом вагоне "ЮНАРМИЯ — берем пример с лучших" школьников ожидают лекции, интеллектуальные тесты, настольные игры, конкурсы.

Также в программе:

➖ торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев 50 тюменских школьников;

➖ присвоение юнармейским отрядам имен Героев;

➖ работа военно-патриотических объединений Тюмени и пункта отбора на военную службу по контракту;

➖ выставка "100 миллионов на Победу";

➖ полевая кухня;

➖ флешмоб "Моя Россия".

Мероприятия акции "Сила в правде" пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах России. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока и обратно. Он проедет свыше 34 000 километров.