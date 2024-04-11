Поезд Минобороны РФ "Сила в правде" ждут в Тюмени 18 апреля

В составе тематического поезда представлены экспозиции родов войск ВС РФ, департамента культуры Минобороны России, Юнармии и других. На тюменском железнодорожном вокзале он пробудет с 10:30 до 17:30.
В тематическом вагоне "ЮНАРМИЯ — берем пример с лучших" школьников ожидают лекции, интеллектуальные тесты, настольные игры, конкурсы.
Также в программе:
➖ торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев 50 тюменских школьников;
➖ присвоение юнармейским отрядам имен Героев;
➖ работа военно-патриотических объединений Тюмени и пункта отбора на военную службу по контракту;
➖ выставка "100 миллионов на Победу";
➖ полевая кухня;
➖ флешмоб "Моя Россия".
Мероприятия акции "Сила в правде" пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах России. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока и обратно. Он проедет свыше 34 000 километров.
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