Тюменское добровольчество отпраздновало 15-летие

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области отметил свое 15-летие. На праздничной встрече вспомнили всех тех, кто непосредственно руководил развитием добровольчества в регионе и основные события и достижения за этот недолгий, но в то же время важный период.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано более 69 тысяч добровольцев, приложивших свои заботливые руки к более чем 16 640 добрым делам. Молодые ребята организуют различные досуговые и образовательные мероприятия, рассказывают о сути и значимости волонтерского движения, работают с муниципальными образованиями, развивают добровольчество в городах и районах, сотрудничают с образовательными организациями и многое другое.

Благодаря совместной деятельности волонтеров, движение добилось невероятных высот и было оценено на всероссийском уровне. Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области ежегодно является лидером мониторинга. В 2023 году он вошел в пятерку лидеров по развитию добровольчества среди регионов страны. На сегодняшний день в Тюменской области ведут активную деятельность 12 опорных, 13 студенческих и 26 муниципальных центров по развитию добровольчества. Также открыто 8 доброцентров.

С круглой датой волонтеров региона поздравил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, передав слова благодарности и признания от губернатора Тюменской области Александра Моора:

Вы проделали серьезную работу – выстроили эффективную систему координации добровольчества Тюменской области, результативно участвуете в федеральных проектах, реализовали десятки добровольческих проектов и инициатив. Тысячи добрых дел подарены жителям области. Вы активно помогали всем нуждающимся в пандемию коронавируса, доставляли продукты и лекарства тем, кто в этом нуждался. Когда началась специальная военная операция, вы незамедлительно организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и окружили заботой семьи наших бойцов. Большое вам за это спасибо. Добровольческое движение вносит существенный вклад в развитие социальной активности населения региона. Желаю всем вам воплощения в жизнь новых идей и замыслов, достижения поставленных целей, расширения партнерских связей, добра и успехов.

От себя Хромин добавил, что Тюменская область – земля больших людей с большим добрым сердцем, и поблагодарил всех присутствующих за их труд.

Празднование дня рождения координационного центра получилось весьма насыщенным. Для гостей мероприятия прошли увлекательные мастер-классы, добровольческие игры, часть из которых были представлены в начале года на выставке "Россия" на ВДНХ. А во время торжественной части наградили тех, кто привнес важный вклад в развитие добровольчества в регионе.