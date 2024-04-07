О пользе зерновых культур рассказали эксперты

Специалисты Роспотребнадзора составили топ самых полезных каш для детей и взрослых, сообщает Тюменская область сегодня.



Овсяная каша

Богата белком, витаминами группы В и незаменимыми аминокислотами. Много в ней магния, марганца, фосфора и селена, а вот жиров всего 6 г на 100 г сухой крупы. Такой состав благоприятно влияет на нервную систему, процессы кроветворения, формирование костной и мышечной ткани, оказывает положительное воздействие на состояние кожи.

– Важна предварительная обработка крупы. Пользу приносит лишь цельная овсянка либо та, что подвергалась минимальному плющению. Овсяные хлопья, которые надо просто залить водой, конечно, удобны, но пользы для организма в "быстрых" кашах, откровенно говоря, немного, – уточнили специалисты.

Рисовая каша

Безглютеновый вариант для завтрака. Содержит аминокислоты, цинк, фосфор, марганец, магний и селен. В рисовой каше удачное для усвоения соотношения калия и натрия, немало в ней и витаминов: группы В, витамин К и РР. Они нужны нам для нормальной свертываемости крови, поддержки нервной системы.

– Чтобы все витамины были в наличии, для приема пищи лучше выбирать необработанное или минимально обработанное зерно. Отдавайте предпочтение бурому и дикому непропаренному рису, – советуют в Роспотребнадзоре.

Каша из зеленой гречки

Многие знают, что гречка – хороший источник железа. Но на самом деле, больше этого элемента содержится именно в гречке зеленой, то есть в необработанном зерне. Много в ней витаминов группы В, меди, магния, марганца и фосфора. Это также хороший антиоксидант за счет содержания флавоноидов.

– Противопоказаний к употреблению гречки нет. Исключение – аллергические реакции. Кстати, если у вас аллергия на рис, то из-за перекрестных реакций реакция может проявиться и после употребления гречки, – отметили специалисты.