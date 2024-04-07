Все чаще огородники выбирают европейскую малину и ежевику

Среди жителей Тюменской области популярны культуры, которые не подходят для климата региона. К ним относятся европейская малина, ежевика, рассказала директор КХ "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Слово европейский не значит, привезенные из Европы, речь про сорта из более теплых регионов страны. Даже Воронеж - это совершенно не Тюмень. Попробовав где-то необычные сорта, все хотят видеть у себя, в Тюмени, такие же урожайные плантации. У нас появилось много ежевики. Есть сорт с интересным названием "Небеса могут подождать. Люди стали садить много голубики. Еще три года назад мы говорили, что эта культура практически никогда не дает урожая. В последние годы у нас появилось много клиентов, которые хвастаются своими урожаями голубики. У каждого своя выработанная технология: кто-то спускает большие кадки в подвал, кто-то запускает теплицы", — пояснила она.

В ХК "Плодовое" можно приобрести первую рассаду, пряно-вкусовые растения, ампельные петунии и калибрахоа. "Без рассады томаты не успевают заплодоносить за наше короткое лето. Холодостойкие культуры такие как редис, салаты можно посадить еще тогда, когда бывают ночные заморозки. Семейство капустных — это своего рода палочка-выручалочка, дающая нам раннюю продукцию. Не обязательно ждать появление корнеплода. Уже первые листочки редиски можно использовать на салаты", — добавила Светлана Гаврилова корреспонденту Тюменской линии.