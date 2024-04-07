О пользе качелей рассказала врач

Качаться на качели полезно для любого возраста, в том числе для людей старшего поколения. Простые монотонные движения – напоминание о маминых руках, качающих нас в младенчестве.

- Для пожилых качели – это отличный тренажер для стимулирования вестибулярного аппарата. При раскачивании, как бы сами собой, тренируются мышцы спины, рук, ног и брюшного пресса. И для позвоночника отличная гимнастика. Еще один плюс – релаксация. Качаясь, можно почитать книгу, послушать пение птиц в саду и "разговоры" разных насекомых, дышать свежим воздухом. Все это нормализует сон, - пояснила врач-терапевт Лидия Лапшина.

Эксперт рекомендовала при качании на качелях соблюдать технику безопасности. Вот несколько правил: качели должны стоять на ровной поверхности, чтобы не перевернулись, на сиденье качели опускайтесь аккуратно. При раскачивании плотно прижимайтесь лопатками к сидушке и старайтесь не допускать резких наклонов вперед - может повыситься артериальное давление. Качаться не больше 15 минут, сообщает Мегатюмень.