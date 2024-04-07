В апреле пора сеять огурцы на рассаду

В первой декаде апреля пора сеять огурцы на рассаду для неотапливаемых теплиц

- Землю предварительно поливаю отстоянной водой комнатной температуры. В каждый горшочек сажаю по 2-3 семечка на глубину 1,5-2 см. Засыпаю их влажной землей. После посева землю не поливаю, иначе семена уйдут глубоко и не прорастут. Горшки закрываю пленкой и ставлю в теплое место, чаще всего на подоконник на южной стороне дома. Чтобы рассада огурцов не вытягивалась, поливаю "Атлетом". Подпитываю биогумусом жидким, - рассказала огородница Нина Петрова.

- По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле лучше всего — 11, 17, 18, 25, 26, 27-е. Для получения урожая все лето посадку огурцов на рассаду можно проводить в 2-3 приема с интервалом между ними в 5-7 дней, сообщает КП-Тюмень.