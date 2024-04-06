Как пережить межсезонье, рассказал тюменский врач

В межсезонье можно ощущать слабость и постоянные головные боли. Как отмечают эксперты, причиной резких перепадов давления и, как следствие, головных болей является адаптация организма к изменяющимся условиям внешней среды. Другими словами, изменение температурного режима на улице, интенсивности солнечного света и влажности воздуха отражаются на физиологии организма.

Чаще всего это сказывается на артериальном давлении человека. Изменения в природе влияют на биоритмы организма, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, вызывая головные боли и общую усталость, сообщает Тюменская область сегодня.

Врач-токсиколог Михаил Кутушок отмечает, что человек в состоянии снизить влияние смены сезонов года на свой организм. Для этого требуется соблюдать несколько правил. Основное среди них – регулярные физические нагрузки.

– Умеренная активность помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение, – поясняет эксперт.

Поможет организму и сбалансированное питание. Следует включить в свой рацион овощи и фрукты, орехи, злаки и морепродукты. Прием такой еды не только насыщен витаминами и минералами, но и позволит поддерживать здоровье сосудов и сердца.

– Следует в том числе сократить потребление соли, ведь она приводит к задержке жидкости в организме, увеличивая объем крови и давление на стенки сосудов, – советует врач.