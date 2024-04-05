Силовики задержали 21 мигранта в ночном рейде по заведениям Тюмени

Тюменские силовики провели рейд по ночным заведениям и выявли 21 факт нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

"В ходе рейда комплексные силы полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по Тюменской области посетили ночные заведения, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. В результате мероприятий сотрудниками полиции выявлен 21 факт нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами", - указано в сообщении.

Восемь протоколов составлено за нарушение иностранцем или лицом без гражданства режима пребывания в России, 13 - об отсутствии документов о праве на пребывание (проживание) в нашей стране.

Рейды в рамках оперативно-профилактических мероприятий по контролю над соблюдением миграционного законодательства продолжаются, подчеркнули в полиции.