Тюменские власти обсудили соблюдение мер по антитеррористической защищенности

17:46 04 апреля 2024
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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии, главной темой которого стали внедренные меры по повышению безопасности. 

В заседании приняли участие руководители региональных подразделений правоохранительных структур, с докладами выступили руководители крупных промышленных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры.

 Антитеррористические меры в Тюменской области реализуются на системной основе, обеспечивая нормальное функционирование объектов и безопасность населения, подчеркнули участники заседания.

"Все требования нормативно-правовых документов, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности, должны выполняться в полном объеме",  - резюмировал итоги заседания Александр Моор.

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