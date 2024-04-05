Тюменские власти обсудили соблюдение мер по антитеррористической защищенности

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии, главной темой которого стали внедренные меры по повышению безопасности.
В заседании приняли участие руководители региональных подразделений правоохранительных структур, с докладами выступили руководители крупных промышленных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры.
Антитеррористические меры в Тюменской области реализуются на системной основе, обеспечивая нормальное функционирование объектов и безопасность населения, подчеркнули участники заседания.
"Все требования нормативно-правовых документов, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности, должны выполняться в полном объеме", - резюмировал итоги заседания Александр Моор.
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