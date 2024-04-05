Тюменские власти обсудили соблюдение мер по антитеррористической защищенности

"Все требования нормативно-правовых документов, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности, должны выполняться в полном объеме", - резюмировал итоги заседания Александр Моор.

Антитеррористические меры в Тюменской области реализуются на системной основе, обеспечивая нормальное функционирование объектов и безопасность населения, подчеркнули участники заседания.

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