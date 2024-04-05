Династии: педагогическое и спортивное наследие семьи Боровковых-Лиманских

Боровковы-Лиманские – династия учителей, наставников и спортсменов, представители которой живут в Омутинском районе.

Педагогическая биография этой семьи началась с бабушки Анны Боровковой, матери Юрия Боровкова. Анна Андреевна всю свою жизнь работала учительницей начальных классов в селе Шабаново.

Юрий Викторович пошел по стопам мамы. Окончив Омский государственный институт физической культуры, работал преподавателем в своем родном районе. Его специализация – легкая атлетика. Занимался Юрий Викторович также теннисом, волейболом и лыжной подготовкой. Много лет участвовал в различных спартакиадах и всегда оказывался в числе призеров. Он – "Отличник физической культуры и спорта", обладатель золотого знака отличия "Готов к труду и обороне".

Компанию папе на многих соревнованиях всегда составляла дочь Наталья Лиманская (Боровкова). Также к ним присоединялся сын Владимир, который с самого детства увлекается несколькими видами спорта. Сейчас Владимир – действующий игрок сборной команды ветеранов по баскетболу и не упускает возможности участвовать в спартакиадах. Так, два года назад его команда ветеранов стала чемпионом среди районов Тюменской области.

У Натальи и Владимира много ярких воспоминаний из детства. Одно из них – поездка в Ишим на состязания по веселым стартам "Папа, мама, я – спортивная семья". Тогда Боровковы были в числе лидеров и получили в качестве награды гитару. Но этот приз дался им нелегко –дети вспоминают, как сильно переживали за свою маму, которой необходимо было пробежать кросс через лес, при том, что бег не являлся ее сильной стороной. Сейчас они с улыбкой ностальгируют по тому времени.

2Как только я окончила Тобольский государственный педагогический институт имени Менделеева, так сразу устроилась на работу в училище к отцу, ныне оно носит название Омутинское отделение Голышмановского агропедагогического колледжа. В этом году мой стаж работы "отмечает" юбилей – двадцатипятилетие", – рассказывает Наталья.

Из всех видов спорта Наталье очень приглянулся волейбол. И сейчас спортсменка играет за местную команду ветеранов "Молодость". Кроме того, спартакиады – до сих пор неотъемлемая часть ее жизни. Буквально в марте этого года Наталья в составе команды завоевала первое место в баскетболе в рамках спартакиады руководителей, преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

Муж Натальи Александр Лиманский тоже выступает за активный образ жизни. Каждое лето они отправляются в горы. Пара уже увидела красоты Иремеля, Аракульских Шихан, Зигальги и Зюраткуль.

Младший сын Степан учится в десятом классе, играет в баскетбол и увлекается музыкой. Старший Святослав продолжает традиции династии – также стал педагогом. По словам матери, сын живет работой. Он – старший педагог-организатор детского центра "Ребячья республика". Помимо любимой сферы деятельности, развивается в области 3D-графики и game-дизайна.

В педагогической деятельности Святославу очень помогает способность находить общий язык с подрастающим поколением. И это – наследственная черта педагогической династии Боровковых-Лиманских.