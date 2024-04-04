Югра отправит американца на службу в зону СВО

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Американец заключил контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске, по его словам, так поступить ему посоветовали друзья, с которыми он освобождал Авдеевку, пишет Telegram-канал "Югра Z Официально".

"Вил" служил в Вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими бойцами освобождал Авдеевку. Боевые товарищи — военнослужащие из Пыть-Яха, доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру, — личным примером убедили его, что контракт на службу в ВС РФ лучше подписывать в Ханты-Мансийске.