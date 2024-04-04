Путин наградил тюменцев Колосковых орденом за воспитание 8 детей

Супруги Колосковы из Тюменской области за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены орденом "Родительская слава", указ подписал президент России Владимир Путин.

В семье Елены Евгеньевны и Михаила Александровича восемь детей, все воспитываются в соответствии с традиционными семейными ценностями, прививают им отзывчивость, милосердие, трудолюбие.

Старший сын Дмитрий, окончил с золотой медалью гимназию № 16, обучается в ТИУ, профессионально играет на пианино, тромбоне и гитаре, с 2022 года строит собственную семью.

19-летний Александр учится в ТИУ, занимается в медиашколе. 16-летний Михаил и 14-летний Иван учатся в гимназии и в музыкальной школе (Михаил - по классам гитары и фортепьяно, Иван — по классу тромбона).

11-летняя Люба и 7-летний Вова не отстают от старших братьев, занимаются по классу фортепиано, постоянно учатся чему-то новому. 4-летняя Вера и полуторогодовалый Максим, скорее всего, будут увлекаться музыкой и наукой, как и старшие члены их семьи.

Родители Колосковы считают, что цель и мотив воспитания ребенка - это счастливая, полноценная, творческая, полезная жизнь на благо людей. На созидание такой жизни и должно быть направлено семейное воспитание.

Всего в Тюменской области проживают 9 многодетных семей, награжденных орденом "Родительская слава", учрежденным в 2008 году указом Президента РФ. Семья Колосковых стала десятой.