Центр "Алый парус" признан лучшим в системе допобразования Тюменской области

В 2023 году среди учебных учреждений Тюменской области провели независимую оценку качества осуществления образовательной деятельности в 126 организациях дополнительного образования региона.

Оксана Савинова, представитель департамента физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области:

Такая оценка качества проводится один раз в три года. Оценивается работа образовательных организаций различных сфер. При этом анализируются открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников и другие критерии.

По итогам независимой оценки дополнительное образование стало лидером среди отраслей и набрало наибольшее количество баллов — 95,24 из 100 (общеобразовательные организации — 93,12 балла, дошкольные образовательные организации — 93,9 балла).

Среди учреждений дополнительного образования лидерами рейтинга стали: Детский морской центр "Алый парус" Тюмени — 98,3 балла; Сорокинская детско-юношеская спортивная школа "Сибирь" – 98,2 балла; Детско-юношеская спортивная школа Nº 2 Тобольска – 98,1 балла; Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района – 97,6 балла; Абатская детско-юношеская спортивная школа "Импульс" – 97,5 балла.

При посещении образовательных организаций членами Общественного совета изучались информационные стенды, проводились беседы с обучающимися, было организовано анкетирование родителей, педагогов и обучающихся старше 14 лет. В общей сложности количество респондентов, прошедших анкетирование, составило 39 тысяч человек.

По итогам оценки эксперты дали рекомендации для дальнейшего улучшения качества работы учреждений. Среди них – улучшение официальных сайтов учреждений для удобного поиска информации, повышение уровня оснащенности помещений образовательных организаций и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для лиц с ОВЗ.

На основании рекомендаций Общественного совета образовательными организациями будет сформирован план для дальнейшего улучшения качества работы.