Врач рассказала, как выбрать хороший тонометр

- Пожилым людям лучше приобретать автоматические модели с плечевой манжетой. Это удобно, не нужна посторонняя помощь и обеспечивается точность измерений. Важно, чтобы экран был большим, с крупными цифрами. Для тех, кто постоянно в разъездах, подойдет компактный тонометр на запястье. Страдающим от аритмии полезнее всего модели с функцией измерения пульса. Автоматизированный прибор не всегда может распознать и диагностировать перебой в пульсации. Поэтому пользователям со слабым пульсом лучше остановить свой выбор на механических моделях. А если очень хочется автоматический тонометр, стоит выбирать прибор с интеллектуально логической системой, которая может максимально корректно рассчитать давление при слабом пульсе, вычисляя среднее количество ударов по специальной формуле, занесенной в память, - прокомментировала врач-терапевт Дина Зараева.

По мнению докторов, самые долговечные и точные тонометры – механические. Он создан для работы специалистов, которые измеряют давление десятки раз за день. Но им не каждый обыватель сумеет воспользоваться.

Автоматический тонометр имеет погрешность. Добросовестные производители указывают ее на упаковке. Отклонения являются нормой и не говорят о низком качестве тонометра, если она не превышает 10%. Электронный прибор проще в обращении, быстро показывает значение давления и данные состояния сердечно-сосудистой системы, сообщает АиФ-Тюмень.