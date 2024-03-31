О пользе иппотерапии рассказал специалист

Иппотерапия - метод реабилитации. Она представляет собой направление адаптивной верховой езды. Существует много заболеваний, которые неизлечимы в принципе: например, аутизм, ДЦП, рассеянный склероз и тому подобные. Однако человеку с таким диагнозом необходимо адаптироваться и продолжать жить. Иппотерапия помогает получить новые навыки, необходимые для полноценной жизни.

Об особенностях реабилитации с помощью лошадей рассказал председатель правления Тюменского областного центра иппотерапии, инструктора по адаптивной верховой езде и иппотерапевта Максима Чемезова.

– Мы хотели предложить нашим клиентам этот инновационный и эффективный метод, чтобы повысить качество их жизни, помочь стать более самостоятельными, а не зависеть постоянно от помощи окружающих. Отсюда и возникла идея проводить в нашем Центре иппотерапию, давно доказавшую свою эффективность в мире, – объяснил он.

Иппотерапия способствует улучшению координации движений, укреплению мышц, увеличению гибкости, улучшению равновесия, также стимулирует развитие мелкой моторики. Все это в совокупности положительно влияет на здоровье человека. Однако такой метод реабилитации показывает отличные результаты не только по физическим параметрам. В процессе иппотерапии человек вступает в контакт с лошадью, он чувствует ее движения, ритм и тепло. Лошадь дает очень много сенсорной информации, и благодаря этому оказывает положительное влияние на психику человека, помогая снять стресс, улучшить настроение, повысить самооценку, развить доверие к окружающему миру и научиться контролировать свои эмоции, сообщает Тюменская область сегодня.