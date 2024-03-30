Об особенностях пищевого поведения рассказал эксперт

Расстройство пищевого поведения (РПП) подкреплено личностными убеждениями, страхами, эмоциональными переживаниями и другими психологическими проблемами при приеме пищи.

– Ожирение может, например, означать, что у человека есть оральная зависимость от пищи, и, скорее всего, с помощью еды он компенсирует дефицит удовлетворения в других областях, например, в сексуальной сфере. Возможно, он использует ожирение как своеобразную защиту от тревоги. Дети с ожирением чаще всего испытывают дефицит материнской любви и ограничения в самостоятельной активности, – объяснил кандидат психологических наук Николай Линде.

Специалисты выделяют несколько типов РПП. Так, люди, страдающие нервной анорексией, отказываются поддерживать даже минимально нормальный вес. Они боятся набрать массу, и этот страх подкреплен прежде всего искаженным представлением о своем теле.

Также недуг может быть спровоцирован стрессовыми событиями, трудностями в общении с близкими людьми, ранними проблемами с питанием, низкой самооценкой, родительской гиперопекой, наблюдением за родственниками с анорексией, невротизмом. В последнем случае речь идет о перепадах настроения, повышенной эмоциональной чувствительности или приступах страха, сообщает Тюменская область сегодня.