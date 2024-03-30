"Народная дружина Тюменского района" следит за общественным порядком

Общественная организация "Народная дружина Тюменского района Тюменской области имени Тимура Мухутдинова" вносит вклад в охрану общественного порядка. Она создана в 2018 году, наделена статусом юридического лица, а порядок деятельности дружинников четко прописан в уставе.

В реестре народных дружинников межмуниципального отдела полиции "Тюменский" состоит 142 человека. Это представители различных возрастных и социальных групп: педагоги, депутаты и сотрудники администраций муниципальных образований, пенсионеры силовых структур, общественники и другие неравнодушные жители.

Отряды дружины действуют в 17 муниципальных образованиях Тюменского района. Они патрулируют территории сельских поселений, охраняя общественный порядок, оказывают содействие администрациям сельских поселений в работе с населением по профилактике преступности в быту, сокращению уровня уличной и алкогольной преступности.

Традиционно с участием народных дружинников на территории района проходят любимые массовые мероприятия: Крещение Господне, Масленица, творческие фестивали, спортивные и национальные праздники. Более 70 дружинников было задействовано в охране общественного порядка при проведении выборов президента с 15 по 17 марта, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.