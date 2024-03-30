Почему на грунте может появиться белый налет

Если постоянно переувлажнять цветок, процесс станет более интенсивным и на грунте появится белесый солевой налет. Ситуацию может ухудшить тяжелая неразрыхленная почва, плохо организованная дренажная система и повышенная влажность воздуха в помещении.
"Одной из причин появления белого налета является избыточный полив. Грунт регулярно переувлажняется, вода испаряется и в результате на поверхности оседают соли. Постоянная сырость в цветочном горшке является питательной средой для микроорганизмов, которые приведут к гибели комнатного растения. Обязательно проверьте дырочки на дне горшка, если они забиты, излишки воды будут уходить медленно", - говорит агроном тюменского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.
Водопроводная вода содержит известь и соли. Если не отстаивать такую воду перед поливом растений, все вредные вещества, содержащиеся в ней, останутся на поверхности почвы и превратятся в белый налет. Необходимо убрать верхний слой грунта, подсыпав немного свежего.
Полезно добавлять в грунт песок, особенно ближе к верхнему слою. Рыхление почвы с добавлением песка полезно для корней растений, - сообщает АиФ-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru