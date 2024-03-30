Срокам хранения разносолов стоит уделять особое внимание

- Варенья или компоты из косточковых фруктов нельзя хранить дольше года. Иначе синильная кислота из ядрышек плохо скажется на здоровье – может возникнуть кислородное голодание в тканях организма. Острое отравление наступает при употреблении 1–30 мг синильной кислоты. Ее много в миндале. Уже 60 орехов содержат смертельную для взрослых дозу, а для детей достаточно 5–10 штук. Следите, чтобы на металлических крышках ваших запасов не образовывалась ржавчина.

Вздувшаяся крышка, мутный рассол и плесень – в первую очередь сигналят о том, что содержимое банки нельзя употреблять в пищу, - поделилась экс-терапевт, дачница Кира Матросова.

Она посоветовала не хранить домашние заготовки дольше 3-4 лет. Не забывайте подписывать дату консервации, чтобы не запутаться в сроках хранения, - сообщает Мегатюмень.