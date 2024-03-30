В Тюмени подвели итоги профилактической интернет-игры "Молодежный квест"

Фото пресс-службы ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации»

Областной центр профилактики и реабилитации подвел итоги интерактивного проекта "Молодежный квест", направленной на закрепление у подростков навыков безопасного поведения в интернете.

Игра, в которой в режиме онлайн приняли участие более тысячи юных жителей нашего региона из 25 муниципальных образований Тюменской области, была организована в рамках масштабного профилактического проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

Помимо дополнительных знаний в сфере компьютерной грамотности, а также навыков правильного общения с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах, подростки получили багаж полезной информации о правовой ответственности , связанной с деятельностью в интернете. В ходе трех этапов игры – логического, аналитического и творческого - ребята продемонстрировали свои знания, проявили находчивость и стремление блеснуть своим умением писать обучающие сказки.

Самые пунктуальные, креативные и сообразительные сумели попасть в финал, в котором три команды, прошедшие все игровые уровни и набравшие наибольшее количество баллов, удостоились главного приза.

По итогам квеста почетное звание "Киберзнатоки" получили: 1 место - волонтёрский отряд "Искра" МАОУ СОШ №37 г. Тюмени, 2 место - команда "ДКН" МАОУ Ингалинская СОШ структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ, Упоровский район; 3 место - команда "Интеллектуальные маги" филиал МАОУ "Велижанская СОШ с. Бухтал", Нижнетавдинский район.

Победители будут награждены дипломами и получат в подарок популярные настольные игры. Участникам, прошедшим все три этапа интернет-игры, будут вручены дипломы за участие.