Почетным донорам в Тюменской области с начала года выплачено более 120 млн рублей

Более 6,9 тысячи почетных доноров в Тюменской области получили ежегодную денежную выплату.

Выплата является федеральной мерой социальной поддержки и предоставляется ежегодно не позднее 1 апреля. Ее размер в 2024 году составляет 17324,11 рубля. Всего из федерального бюджета на данные выплаты жителям Тюменской области в 2024 году уже направлено более 120 млн рублей.

Назначение ежегодной выплаты почетным донорам является массовой социально значимой услугой, подать заявление можно через Госуслуги или МФЦ

В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки, в Тюменской области почетным донорам предусмотрены меры социальной поддержки по проезду:

- бесплатный проезд на основании электронной транспортной карты на городском транспорте (кроме такси), автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) либо по желанию получение денежной выплаты взамен данного проезда;

- бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластного сообщения при предъявлении в кассе автовокзалов или иных пунктах продажи билетов, а при отсутствии таких пунктов — водителям или кондукторам при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления его из остановочного пункта удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР") и документов, удостоверяющих личность и место жительства (пребывания) в Тюменской области.

За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.