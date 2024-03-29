Серебряные волонтеры помогают пожилым с деменцией

В Региональном центре активного долголетия геронтологии и реабилитации волонтеры Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества под руководством квалифицированных сотрудников проводят комплекс оздоровительных мероприятий и творческих мастер-классов для людей старшего поколения с возрастным нарушениями работы мозга.

"В отделении ведут добровольческую деятельность более сорока "серебряных" волонтеров, которые только за три месяца текущего года оказали помощь 109 тюменцам с признаками деменции" - отмечает начальник одела по содействию активному долголетию Валерия Приветкина.

Еженедельно волонтеры работают в трех филиалах, расположенных по адресам: проезд Солнечный, 10/1, ул. Логунова, 11/7 и ул. Мельникайте, 107. Они проводят тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия оздоровительной гимнастикой, организуют дружеские посиделки, на которых поют, танцуют, смотрят фильмы, общаются с пожилыми людьми, чтобы те не чувствовали себя одиноко, не теряли навыки коммуникации и были социализированы.

"Это хорошая возможность нам, активистам Штаб-квартиры "серебряных" добровольцев направить свои нерастраченные силы на социально полезное дело, получить массу позитивных эмоций и, конечно, найти еще больше друзей и единомышленников. Все новички проходят бесплатное обучение, а новые знания могут применять незамедлительно, в том числе и в профилактике собственных возрастных изменений в когнитивной сфере", — комментирует волонтер.

Присоединиться к команде добра могут все желающие неравнодушные тюменцы 55+, которые имеют желание быть востребованными, принести пользу окружающим. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8(3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).