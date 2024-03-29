Журналист Малькевич и инструкторы "Воина" в Тюмени обсудили медиапродвижение

Центр "Воин" - организация, в которой с подростками занимаются реально подготовленные люди, способные передать ребятам знания и практический опыт по различным направлениям, в том числе оказанию первой медицинской помощи. Нужно эффективнее использовать инструменты соцмедиа и технологии традиционных СМИ для популяризации этого центра и ценностей, которые он продвигает, уверен журналист, член Общественной палаты России кавалер ордена Мужества Александр Малькевич.

Тему формирования медиаобраза участника спецоперации и особенности продвижения в медиасреде Александр Малькевич обсудил с инструкторами центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи "Воин", проходящими в Тюмени образовательный интенсив "Наставники особого назначения".

Малькевич отметил, что героев и достойных сюжетов много как на передовой, так и в тылу. Но о них мало кто знает - они теряются из-за скромности людей или неумения интересно преподнести информацию. Чтобы донести эти истории до широкой общественности, нужно научиться их правильно "упаковывать", используя в том числе инструменты маркетинга. Такой же подход нужен и для продвижения "Воина". Чтобы привлечь к нему максимальное внимание подростков, надо сделать его модным, считает Малькевич:

Используя самые эффективные мировые медиатехнологии, мы должны сделать центр модным, занятия в нем модными. Необходимо и кино снимать, и делать вирусные ролики о героях. Люди должны о них знать. Разные форматы использваать. Например, мы выпустили комикс - путешествие енота Херсона по новым регионам и из новых регионов в Москву. Он основан на реальных событиях, енота спасли осенью 2022 года. А есть еще кот Бармолей, бойцы его берут с собой в разведку в рюкзаке. ... Комиксы можно создавать и с инструкторами центра "Воин", придумывать разные креативные проекты, чтобы молодежь в этом хотела участвовать.

Малькевич отметил, что для большей эффективности в продвижении темы героев и патриотизма, более тесного знакомства с новыми регионами можно попробовать на базе некоторых субъектов РФ запустить пилотные проекты, когда отделение центра "Воин", региональные СМИ, неравнодушные общественники (та же Общественная палата) могут объединиться и предложить продукт для тиражирования в масштабах страны.