В Тюмени родственникам бойцов вручили награды

В администрации города Тюмени прошла церемония передачи наград и наградных документов родственникам защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. В церемонии участвовали начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко, представители ветеранских организаций, общественных объединений, руководители военкоматов, школьники, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих передал представитель военного комиссариата Тюменской области капитан Денис Метлев.

"Имена погибших навечно вписаны в героическую историю страны, нашего города. Высокие государственные награды – знак нашей благодарности, памяти и уважения. Боль утраты останется в сердцах навсегда. В наших силах сделать так, чтобы память о них жила, чтобы следующие поколения тюменцев знали о подвигах героев", - подчеркнул Кухарук.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества награждены посмертно:

- гвардии старший лейтенант Иван Иванович Марочкин;

- старший лейтенант Сергей Николаевич Выренков;

- лейтенант Иван Алексеевич Казаков;

- прапорщик Валерий Анатольевич Зятьков;

- рядовой Ахан Амангельдаевич Дарбаев;

- рядовой Сергей Александрович Зайцев;

- рядовой Григорий Александрович Сац;

- рядовой Роман Геннадьевич Чащин.

После окончания мероприятия глава города пообщался с родственниками павших героев, обсудил с ними вопросы, требующие первоочередной помощи властей.