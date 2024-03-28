Москвичи изучили тюменский опыт помощи бездомным

Представители Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки, Дома социального обслуживания "Филимонки" и Геронтологического центра "Западный" в рамках визита в Тюмень приняли участие в круглом столе "Опыт Тюменской области по оказанию социальной и медицинской помощи бездомным".

"Межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб — это основа в оказании помощи бездомным в регионе. Между областными департаментами соцразвития и здравоохранения заключено соглашение о сотрудничестве, а между поставщиками соцуслуг и прикрепленными медорганизациями налажены крепкие рабочие связи. Эту работу усиливают плодотворные взаимоотношения с негосударственным сектором", - рассказал начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Делегации посетили филиалы Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" и ТООО "Будущее начинается сейчас". Обе организации предоставляют социальные услуги, медицинскую и психологическую помощь, услуги по восстановлению документов, оформлению пенсии или направлению в дом-интернат, поиску родственников, трудоустройству, юридические консультации.

Сообщить о человеке без определенного места жительства можно в службу "Социальный экспресс" (звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00 по телефону 62-65-62). В других городах и районах Тюменской области — в органы соцзащиты или полицию.

Визит делегаций состоялся в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о распространении тюменского опыта помощи бездомным на другие регионы.