Карелин поделился с инструкторами "Воина" своими подходами к воспитанию молодежи

Интенсив "Наставники специального назначения" в Тюмени проходят около 200 инструкторов центра "Воин" из десяти регионов РФ, лекции и мастер-классы для них проводят федеральные эксперты, 27 марта в их числе выступил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, доктор педагогических наук и член Совета Федерации РФ Александр Карелин.

Карелин отметил, что человек не может быть лучшим во всем, однако пробовать свои силы надо в разных направлениях, так как в юности невозможно однозначно знать, что пригодится в жизни. Успехов помогают достигать дисциплина и четкое следование распорядку дня:

Надо работать над собой. Дисциплина - мать любой победы. ... Праздности в жизни не должно быть. Праздность приводит к разврату в мыслях, в теле. ... Чтобы не быть размазней и тряпкой - должен быть распорядок дня и дисциплина. Во всем. В жизни, учёбе, службе - гражданской или военной.

Для любого наставника (в том числе родителя) важно быть примером для детей:

Можно долго рассказывать, каким ты станешь, а можно, к примеру, пробежать кросс вместе, отжиматься, приседать... И он проймет, к чему стоит стремиться. Личный пример. Самое лучшее убеждение - личный пример.

И главное, чем, по мнению Карелина, должны руководствоваться те, кто работает с детьми - искренность и убеждённость в правильности своего выбора:

Когда мы ... воспринимаем эту работу не как возможность трудоустройства и получения зарплаты наставника, а как искреннее назидание, тогда мы запросто объяснимся с каждым из наших воспитанников. Сможем подсказать, объяснить, почему так делать не нужно. И не уходить в дебри идеологизации. Наша задача - в этих ребятах, которые идут за нами, пробуждать желание участия в жизни нашей сильной, великой страны. Не стесняйтесь быть правильными. В том смысле, что находите аргументы для них, заряжание своей убежденностью. Если каждый из вас убежден в правильности своего выбора, то и последователям объяснить проще.

В беседе с журналистами Карелин подчеркнул, что среди российской молодежи сейчас много патриотично настроенных ребят, в них меньше иждивенческих настроений и больше ответственности, требовательности к самим себе. Развитию этих тенденций в обществе способствует и политика государства, и прежде сего - инициативы президента РФ Владимира Путина, к которым относится и создание центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".