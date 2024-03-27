Тюменская область шефствует над 16 подразделениями в зоне СВО

Тюменская область оказывает поддержку и помощь 16 подразделениям, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Моор первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко.

"Наш регион шефствует над 16 подразделениями. На закупку сложных технических средств и дополнительной экипировки для военнослужащих уже направлено более одного миллиарда рублей. Для использования в районах проведения СВО тюменские специалисты разработали FPV-дроны "Памир" и корпусы осколочных боеприпасов, а также новую версию антидронового ружья и системы постановки помех", – рассказал Александр Моор.

В Тюмени для инструкторов центра "Воин" проходит интенсив "Наставники специального назначения", в рамках мероприятия в музейном комплексе имени Словцова организована выставка, посвященная поддержке, которую Тюменская область оказывает воинским подразделениям и бойцам СВО. Во вторник ее осмотрели первый замруководителя Администрации президента РФ , полпред президента в УрФО Владимир Якушев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.