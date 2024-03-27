Филиалы центра "Воин" откроются во всех регионах УрФО

Филиалы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ, заявил полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

Полпред 26 марта встретился с участниками образовательного интенсива для инструкторов центра "Воин", который проходит в Тюмени при партнерстве с Российским обществом "Знание" и Центром знаний "Машук". Во встрече также участвовали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Однозначно филиалы Центра "Воин" будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все решения управленческие уже приняты. Есть наработанный опыт, есть у кого поучиться. Тюменская область - передовики в этом вопросе", - сказал Владимир Якушев.

Образовательный интенсив рассчитан на четыре дня. С будущими наставниками будут работать федеральные эксперты в сферах государственного управления, военной журналистики, спорта и искусства. В их числе - депутат Госдумы, председатель правления Центра "Воин" Виктор Водолацкий, сенатор, трёхкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го Армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, директор Центра политического анализа Павел Данилин, главы регионов и другие. Они проведут мастер-классы, открытые лекции и деловые игры, направленные на формирование понимания у слушателей курса геополитической ситуации в современном мире.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению Президента России. Первые 12 региональных отделений, в том числе в Тюменской, Свердловской областях и на Ямале, открылись в мае 2023 года. За это время обучение по по таким направлениям, как основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры, прошли более 16 тысяч курсантов.