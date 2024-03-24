Как выбрать почвосмесь в магазине

Магазины завалены почвосмесями перед дачным сезоном.

Неопытным огородникам сложно разобраться в таком разнообразии. - Идеальный грунт для рассады должен быть легким, проницаемым для воздуха и воды, умеренно плодородным. Я обычно смешиваю обычный покупной грунт для рассады нужно с землей с дачного участка, песком и золой. В такой почве рассада будет расти отлично без подкормок, корни вырастут мощными. А после пересадки в открытый грунт растения пойдут в рост и будут хорошо развиваться. Это уже проверено, - поделилась опытная дачница Мария Будылдина.

Она посоветовала купленную землю перед использованием пропаривать или прокаливать в духовке, чтобы обеззаразить ее, - сообщает Мегатюмень.