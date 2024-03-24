О весеннем интерьере в квартире рассказала эксперт

Если генеральной уборки не достаточно для обновления дома, эксперты советуют задуматься об обновлении интерьера. Свежий цвет стен или яркие акценты помогут взглянуть на квартиру или дом по-новому и с удовольствием проводить в нем время в ожидании теплой поры.

Изменение декора – самый простой и бюджетный способ внести весеннюю свежесть в дом. По словам декоратора бренда "Дятьково Design" Марии Гатиятуллиной, добавить сезонных красок поможет обновление текстиля – декоративные подушки, легкие пледы, скатерть и кухонные полотенца.

– Замените тяжелые ткани на легкие и воздушные: шелк, лен, хлопок. Сочетайте разные текстуры и дополнительные элементы, например, шелковые ленты или объемные узоры, чтобы создать уютное и гармоничное пространство. Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера, – отметила эксперт

В свою очередь, руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук подчеркнула, что живые растения в доме – это всегда беспроигрышный вариант, особенно если речь идет об обновлении интерьера весной. Они освежают и оживляют помещение, создают в нем уют. Наиболее эффектным будет преображение, если поставить высокие и раскидистые растения в больших напольных кашпо. Но если вы не имеете возможности ухаживать за комнатными растениями, то можно покупать срезанные цветы

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