О весеннем интерьере в квартире рассказала эксперт

11:41 24 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Если генеральной уборки не достаточно для обновления дома, эксперты советуют задуматься об обновлении интерьера. Свежий цвет стен или яркие акценты помогут взглянуть на квартиру или дом по-новому и с удовольствием проводить в нем время в ожидании теплой поры.

Изменение декора – самый простой и бюджетный способ внести весеннюю свежесть в дом. По словам декоратора бренда "Дятьково Design" Марии Гатиятуллиной, добавить сезонных красок поможет обновление текстиля – декоративные подушки, легкие пледы, скатерть и кухонные полотенца.

– Замените тяжелые ткани на легкие и воздушные: шелк, лен, хлопок. Сочетайте разные текстуры и дополнительные элементы, например, шелковые ленты или объемные узоры, чтобы создать уютное и гармоничное пространство. Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера, – отметила эксперт

В свою очередь, руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук подчеркнула, что живые растения в доме – это всегда беспроигрышный вариант, особенно если речь идет об обновлении интерьера весной. Они освежают и оживляют помещение, создают в нем уют. Наиболее эффектным будет преображение, если поставить высокие и раскидистые растения в больших напольных кашпо. Но если вы не имеете возможности ухаживать за комнатными растениями, то можно покупать срезанные цветы
Магазины завалены почвосмесями перед дачным сезоном. Неопытным огородникам сложно разобраться в таком разнообразии, - сообщает Мегатюмень.

Теги: дом
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024