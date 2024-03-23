Как выбрать деревянный дом, рассказал эксперт

О важных нюансах деревянного домостроения рассказал директор по развитию компании "Леском" Дмитрий Долгов. "Перед тем, как строить любой дом, стоит побывать в таком и, как говориться, примерить на себе рубашку этого дома. Похожие варианты по материалам или по планировке. Часто на эмоциях люди заявляют, что хотят дом в 150 квадратных метров. При этом, переезжая в него из квартиры в 40 квадратов, они понимают, что для них это слишком много", - подчеркнул эксперт.

Еще одни важный шаг – выбор стенового материала. В этом помогут сориентироваться специалисты, а также собственные предпочтения. Если нравятся округлые формы и есть время для усадки дома, то Юрий Долгов рекомендует выбирать оцилиндрованные бревна. При отсутствии времени и предпочтении прямых конструкций и форм – клееный брус.

"Этажность дома тоже лучше просчитать заранее. Если нам 35-40 лет и мы с удовольствием бегаем на второй этаж, то нужно понять, что в 60 лет и старше это будет уже сложнее и меньше доставляет радости. Необходимость кабинетов и гостевых также стоит оценить, потому что каждый квадратный метр стоит около 100 тысяч рублей. Это можно сделать на стадии работы над объемно-планировочными решениями", - посоветовал Дмитрий Долгов.

Перед строительством также лучше всего распланировать весь участок, исходя из увлечений и своего видения того, что есть загородная жизнь. Баня, хозпостройки, гараж, будка для собаки, теплицы, газон, сад, - сообщает Тюменская линия.