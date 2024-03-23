Эксперт рассказал, польза каких продуктов переоценена

На полках магазинов можно встретить продукты, на упаковке которых присутствуют надписи "полезно" и "здоровая еда". Однако полезность их порой переоценена.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов считает, что самыми популярными "правильными" продуктами являются зерновые батончики, фруктовые йогурты и снеки из сухофруктов. Их позиционируют, как еду для здорового питания, однако они содержат огромное количество сахара и усилителей вкуса.

Также эксперты выделяют обезжиренные молочные продукты. Жиры важны для организма ровно так же, как и белки и углеводы. А в обезжиренной еде вместо них используются искусственные добавки.

– Все дело в том, что кальций из обезжиренного продукта хуже усваивается. Кроме того, в таких продуктах для усиления вкуса добавляют сахар, – подчеркивает лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

Эксперт эко-маркета "9 монахов" Ирина Воронцова считает, что фруктовые соки прямого отжима и фреши также нельзя отнести к здоровым продуктам. Систематическое употребление этого продукта может привести к раздражению кишечника. При этом такие соки содержат огромное количество сахара, но лишены клетчатки, которой богаты свежие фрукты, - сообщает Тюменская область сегодня.