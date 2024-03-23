В конце марта рекомендуется заняться посевом томатов

12:26 23 марта 2024
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Сейчас самое время для посева тепличных сортов томатов. — На момент высадки возраст помидоров не должен превышать 60 дней, - поясняет опытная огородница Нина Петрова. - Для них даже допускается меньший срок — 45–50 дней. Лучше пусть рассада томатов будет недоросшая, чем переросшая.

Если высадить рассаду уже с образовавшимися помидорами и цветами, то снизится количество урожая, и ударит по его качеству.

По словам дачницы, те, кто замешкался, сейчас надо успевать посеять перец, баклажаны и тыкву. Также в марте нужно посеять цветы-однолетники: циннии, лобелии, виолы, астры и бархатцы, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
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